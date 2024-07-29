В Госдуме поддержали поправки о деанонимизации пабликов

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что члены комитета поддержали инициативу обязывать владельцев пабликов в соцсетях и каналов в мессенджерах сообщать о себе в Роскомнадзор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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