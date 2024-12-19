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Рогов: частям ВСУ в Курахове приказали удерживать позиции до инаугурации Трампа

Рогов: частям ВСУ в Курахове приказали удерживать позиции до инаугурации Трампа

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил ТАСС, что подразделения ВСУ в Курахове (ДНР) получили приказ удерживать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

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