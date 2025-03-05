В Ивановской области двое подростков, обвиняемых в причинении смертельных телесных повреждений местному жителю, заключены под стражу

Следователем следственного отдела по городу Шуя СУ СК России по Ивановской области предъявлено обвинение двум подросткам, 15 и 17 лет, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.
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