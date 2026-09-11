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Живая Кубань

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Продавцам Ozon начнут выплачивать деньги за товары, пострадавшие при атаках БПЛА

Продавцам Ozon начнут выплачивать деньги за товары, пострадавшие при атаках БПЛА

Продавцам Ozon начнут выплачивать деньги за товары, пострадавшие при атаках БПЛАС 15 сентября продавцам Ozon начнут выплачивать страховые компенсации за товары, которые были повреждены или утрачены из-за атак БПЛА на логистические объекты маркетплейса.

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