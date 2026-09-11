Продавцам Ozon начнут выплачивать деньги за товары, пострадавшие при атаках БПЛА

Продавцам Ozon начнут выплачивать деньги за товары, пострадавшие при атаках БПЛАС 15 сентября продавцам Ozon начнут выплачивать страховые компенсации за товары, которые были повреждены или утрачены из-за атак БПЛА на логистические объекты маркетплейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Колхоз ваш Красн...
- «Не пей вина, Гер...
- Человеку нужен че...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым