Немецкого министра финансов осудили за поведение на встрече G20 в отношении российского коллеги

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил критику в адрес министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля из-за его поведения по отношению к российскому министру финансов Антону Силуанову на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Соединённых Штатах.