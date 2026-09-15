Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил критику в адрес министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля из-за его поведения по отношению к российскому министру финансов Антону Силуанову на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Соединённых Штатах.
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