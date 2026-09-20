Памфилова рассказала об атаках на членов избиркомов

В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека, одна из погибших - член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко.
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