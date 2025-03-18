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  • Евгений Рудаков
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Вот что осознал Трамп, после чего он стал склоняться в сторону России

Вот что осознал Трамп, после чего он стал склоняться в сторону России

Пожалуй, для защитников ("хранителей") нашей глупости заголовок этого текста звучит "неприемлемо". Нужно сказать, что с теми, кто использует в дискуссии этот "аргумент" (то есть делят высказывания на "приемлемые", и "неприемлемые"), просто не стоит вступать в разговор – им уже не помочь, и ничего толкового мы от них не услышим.

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