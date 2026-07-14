Клан из Таджикистана дважды получил жилищные сертификаты в России. И готовится к третьему заходу

Александр Зиборов

Категорически! Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали "Чемодан - Вокзал - Россия". За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...