Эхо скандала с жилищными сертификатами в Сердобске, Качканаре и Нижнекамске всё ещё отдаёт громом внутри общества.
Клан из Таджикистана дважды получил жилищные сертификаты в России. И готовится к третьему заходу
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Александр Зиборов
Уже давно мигранты начали оттеснять коренных россиян на низкооплачиваемые и тяжёлые работы. Средняя зарплата мигранта превысила среднюю зарплату россиян. Особенно велика эта разница с русскими, не в пользу последних...
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5 д.
Александр Зиборов
Категорически! Нельзя дарить государственные квартиры представителям тех республик, в которых орали "Чемодан - Вокзал - Россия". За это по сей день никто не наказан, ни один человек?! Хотя в результате этого много миллионов русскоязычных вынуждены были уехать, бросив свои квартиры. Многие из них, как и россияне, живут в коммуналках, общежитиях или в клетушках. Не тем чиновники делают царские подарки – квартиры. Похоже на цинизм и откровенное глумление...
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5 д.
Александр Зиборов
Ещё в прошлом веке я был вынужден уехать из южной республики в Россию. Живу в общежитии 28 лет, квартиры же дают тем, кто гнал меня и остальных - "Чемодан - Вокзал - Россия".
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5 д.
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