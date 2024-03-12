Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Войлочные котята рукодельницы из Северодвинска

Войлочные котята рукодельницы из Северодвинска

Художница Елизавета Делекторская создает очаровательных котиков из войлока. Все работы выполнены в специальной технике валяния из натуральной овечьей шерсти.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПРЕЛЕСТЬ!!.  Прямо как живые!! Если бы мне в магазине попался такой котёнок, я бы его обязательно купила себе. ЛЮБЛЮ КАТЕЕК!!
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21 час.
А
Алексей
Зайдите на ее профиль,она продает их.Но цены не маленькие
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19 час.
Надежда Каштанова
какие милашки!
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16 час.

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