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Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Победа – 15-я в сезоне

Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Победа – 15-я в сезоне

Сергей Бобровский отразил 27 из 28 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. Вратарь «Флориды» одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (2:1 Б).

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