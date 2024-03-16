Манускрипты, которые мы не можем прочесть

В поисках истины человек способен пойти на многое и многое же способен преодолеть. Археологические раскопки уже показали нам значительную часть исторических событий, которые проливают свет и на современную эволюцию всего нашего вида.
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