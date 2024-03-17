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Путин указал на недопустимость словоблудия во время выборов

Путин указал на недопустимость словоблудия во время выборов

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в понедельник, 18 марта, в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что на выборах президента РФ нельзя обманывать людей и заниматься словоблудием.

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