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В Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание | ТСН24

В Турции с 1 января 2023 года введут налог на проживание | ТСН24

Налог на проживание начнет действовать в Турции с 1 января 2023 года. Он составит 2%. Как пишет РИА Новости, налог будут взимать за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектов размещения.

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