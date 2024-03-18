Любить март во всех его проявлениях – это не замечать грязи и собачьих отходов, не видеть растаявшего мусора, а лишь дышать весной.
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Любить март во всех его проявлениях – это не замечать грязи и собачьих отходов, не видеть растаявшего мусора, а лишь дышать весной.