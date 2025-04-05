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Forthewin: Гретцки был подавлен, когда Овечкин повторил его рекорд

Forthewin: Гретцки был подавлен, когда Овечкин повторил его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки был удручён после того, как капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по числу голов, забитых в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), написал журналист Блейк Шустер в статье для издания Forthewin.

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