Forthewin: Гретцки был подавлен, когда Овечкин повторил его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки был удручён после того, как капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил его рекорд по числу голов, забитых в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), написал журналист Блейк Шустер в статье для издания Forthewin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии