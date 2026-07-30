Спорт, искусство и металл: что скрывают олимпийские награды

Спорт высших достижений и высокое искусство имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Материальное воплощение победы — медали, дипломы, статуэтки — это не просто знаки отличия, а настоящие произведения мастеров.
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