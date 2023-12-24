Руки прочь, этот красавчик занят: 9 женатых звёзд, которых пытаются “отбить” фанатки

Участь возлюбленной артиста не самая завидная — приходится бесконечно отбиваться от толп поклонниц. А им на семейное положение кумира все равно! Актеры, как все публичные люди в целом, словно не имеют права на личную жизнь.
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