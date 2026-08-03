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Zero Hedge

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Futures Rise As Oil Plunge Helps Yields Ease From Nosebleed Highs; All Eyes On Yentervention

Futures Rise As Oil Plunge Helps Yields Ease From Nosebleed Highs; All Eyes On Yentervention

Futures Rise As Oil Plunge Helps Yields Ease From Nosebleed Highs; All Eyes On Yentervention Futures are higher with both tech and small caps outperforming as Trump points to a deal/advanded discussions with Iran (which Iran is naturally denying), which is helping push energy prices and bond yields lower as the USD depreciates.

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