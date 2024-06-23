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Музыкальное развлечение ´Сказочное лето´.

Музыкальное развлечение ´Сказочное лето´.

Лето бывает разным: дождливым, солнечным, пасмурным, теплым. А ещё оно бывает сказочным!19.06.2024 в нашем учреждении образования для воспитанников младших и средних групп прошло музыкальное развлечение ´Сказочное лето´ .

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