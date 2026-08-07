FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Марочко объяснил возможные причины конфликта между Драпатым и Сырским в ВСУ

Марочко объяснил возможные причины конфликта между Драпатым и Сырским в ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что причиной конфликта между новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины Михаилом Драпатым и его предшественником Александром Сырским могут быть финансовые потоки, связанные с коррупционными схемами в ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии