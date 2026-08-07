Марочко объяснил возможные причины конфликта между Драпатым и Сырским в ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что причиной конфликта между новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины Михаилом Драпатым и его предшественником Александром Сырским могут быть финансовые потоки, связанные с коррупционными схемами в ВСУ.