Марочко объяснил возможные причины конфликта между Драпатым и Сырским в ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что причиной конфликта между новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины Михаилом Драпатым и его предшественником Александром Сырским могут быть финансовые потоки, связанные с коррупционными схемами в ВСУ.
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