Крымский уполномоченный принял участие в заседании Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства

Состоялось заседание Комитета Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства под руководством Оксаны Доброрез, при участии заместителя Председателя Государственного Совета Республики Крым Аллы Пoнoмаренкo, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой, Министра промышленной политики Анушавана Агaджaнянa, членов Комитета и представителей предпринимательского сообщества.