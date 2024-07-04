От редакции Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию статью «ЕСЕНИН. ДАР ЛЖЕПРОРОЧЕСТВА О ПРАВДЕ БОЖЬЕЙ» – неординарное исследование жизни и творчества одного из самых противоречивых поэтов Серебряного века.
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