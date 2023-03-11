Военное обозрение

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Очередная партия британских броневиков Spartan FV103, закупленных волонтёрами для ВСУ, прибыла на Украину

Очередная партия британских броневиков Spartan FV103, закупленных волонтёрами для ВСУ, прибыла на Украину

На Украину прибыла очередная партия британских бронетранспортеров Spartan FV103, закупленная на деньги волонтеров.

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