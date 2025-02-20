Стоимость сноса замка певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Максима Галкина либо касается деятельности иностранного агента Максима Галкина) в подмосковной деревне Грязь составит 40 млн рублей, заявил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, 20 февраля пишет Telegram-канал «Абзац».
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