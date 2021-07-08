Происшествия

5 подписчиков

Полицейские в Челябинской области поздравляют южноуральцев с Днем семьи, любви и верности

Полицейские в Челябинской области поздравляют южноуральцев с Днем семьи, любви и верности

Сотрудники Культурного центра Главного управления МВД России по Челябинской области записали праздничный видеоклип, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх