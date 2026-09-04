Вопрос о переводе в 10 класс в школе №11 Ижевска прокомментировали в администрации города

Ижевск. Удмуртия. Родители учеников школы №11 в Ижевске пожаловались на несправедливость. Как сообщил «Сусанину» один из представителей родительской общественности, официальные письма были направлены руководителям Ижевска, Удмуртии, а также главе Минпросвещения РФ и лично председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.
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