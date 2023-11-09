Президент Путин наградил брянского чемпиона по самбо Артёма Осипенко

Он награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду спортсмен получит за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в России, - рассказали 9 ноября в пресс-службе Брянской городской администрации .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии