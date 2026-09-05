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Мировое обозрение

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Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле и назвал тему встречи непростой

Владимир Путин принял в Кремле спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые прибыли в Москву днем 5 сентября.

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