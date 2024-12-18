Новая статья: Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK «О...

Новая статья: Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK«Опять AiO СЖО! Да сколько можно! Одно и то же каждый раз, ничего нового!» – концептуально с такими возможными возмущениями мы вполне можем согласиться, но главное в нашем деле, наряду с непредвзятостью и объективностью, – это не спешить с выводами.