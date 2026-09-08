Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за последний год киевский режим получил на закупку американских вооружений более $10 млрд от своих союзников.
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