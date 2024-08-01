Премьер Франции Атталь заявил о 68 кибератаках с начала Олимпиады-2024

Во Франции с 26 июля зафиксировали 68 кибератак, связанных с Олимпийскими играми. Премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил на полях встречи с членами правительства, что хакеров удалось вовремя остановить, сообщила Le Figaro.
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