'Sunday in the Park with George' delayed after Ariana Grande exit

The West End revival of "Sunday in the Park with George" will no longer proceed as scheduled following Ariana Grande and Jonathan Bailey's departures.
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