В Иркутске всю ночь устраняли последствия снегопада, прошедшего 21 ноября

Всю ночь дорожные службы Иркутска устраняли последствия снегопада, прошедшего в городе 21 ноября. По поручению мэра Руслана Болотова ночью во всех районах на улицах работала техника: комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, погрузчики.