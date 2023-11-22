В Иркутске всю ночь устраняли последствия снегопада, прошедшего 21 ноября

Всю ночь дорожные службы Иркутска устраняли последствия снегопада, прошедшего в городе 21 ноября. По поручению мэра Руслана Болотова ночью во всех районах на улицах работала техника: комбинированные дорожные машины, тракторные щетки, погрузчики.
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