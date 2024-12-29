Новые подробности отравления детей под Красноярском раскрыли криминалисты

КРАСНАЯ СОПКА, 29 декабря, ФедералПресс. Глава управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов раскрыл ТАСС подробности резонансного отравления, в результате которого погибли четверо детей.
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