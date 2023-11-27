НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

‼️ По данным МЧС в Крыму сейчас

‼️ По данным МЧС в Крыму сейчас

‼️ По данным МЧС в Крыму сейчас: -остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы 2 многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе; -в 5 многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх