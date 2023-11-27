‼️ По данным МЧС в Крыму сейчас: -остаются подтоплены 93 жилых дома, 100 гостевых домов и подвалы 2 многоквартирных домов в Евпатории и Сакском районе; -в 5 многоквартирных жилых домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение.
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