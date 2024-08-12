В Свердловской области проходит профилактическое мероприятие “Практика безопасности”

Госавтоинспекция Кировграда напоминает, что на территории Свердловской области, в том числе на территории Кировградского и Верхнетагильского городских округов , проходит профилактическое мероприятие Практика безопасности.
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