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Трамп анонсировал публикацию засекреченных документов об убийстве Кеннеди

Порядка 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди обещал опубликовать американский лидер Дональд Трамп в ходе посещения им 17 марта Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.

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