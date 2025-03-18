Трамп анонсировал публикацию засекреченных документов об убийстве Кеннеди

Порядка 80 тысяч страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди обещал опубликовать американский лидер Дональд Трамп в ходе посещения им 17 марта Центра исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне.
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