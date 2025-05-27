Рост активности русского флота в Балтийском море беспокоит Прибалтику

Прибалтика обеспокоена из-за усиления активности российского флота в Балтийском море. Инцидент с танкером Jaguar, в который вмешался истребитель Су-35, вызывает тревогу и обсуждение новых стратегий среди западных стран.
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