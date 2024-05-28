Появились подробности по российско-белорусскому самолету «Освей»

Еще в начале этого года стало известно о том, что Россия и Беларусь достигли договоренности о совместном выпуске самолета ЛМС-192 «Освей», рассчитанного на 19-20 пассажиров — разработкой судна и подготовкой к его производству занимаются российский УЗГА, а также белорусский 558-й авиаремонтный завод.
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