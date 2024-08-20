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Смоленская Газета

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Свыше 31 тысячи смолян могут получить уведомление об уплате имущественных налогов на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Свыше 31 тысячи смолян могут получить уведомление об уплате имущественных налогов на Едином портале государственных и муниципальных услуг

За восемь месяцев этого года в 13 раз увеличилось количество жителей Смоленской области, которые уже этой осенью смогут получать налоговые уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

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