Свыше 31 тысячи смолян могут получить уведомление об уплате имущественных налогов на Едином портале государственных и муниципальных услуг

За восемь месяцев этого года в 13 раз увеличилось количество жителей Смоленской области, которые уже этой осенью смогут получать налоговые уведомления через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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