Известия/Кристина Кормилицына Около 63 процентов россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят, чтобы экзамен отменили.
Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены
Комментарии
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tsan tsan
То, что система ЕГЭ в её нынешнем виде не идеальна - факт неоспоримый. Но ... кто, где и когда видел идеальную систему вообще ? Я бы попросил противников ЕГЭ представить сдачу выпускных экзаменов из советской системы образования в нынешних реалиях - видеонаблюдение, запрет пользования телефонами во время экзамена ? Сколько человек сдаст экзамен и сколько родителей "схватит" сердечный приступ ? Дело не в системе экзаменов, а в мотивации детей учиться. Так было, так есть и так будет. ЕГЭ не помешало моим двум старшим внучкам поступить в не самые плохие вузы страны - МАРХИ и Финакадемию при Правительстве РФ "на бюджет" и учиться там на "отлично". И следующим тоже всё равно, по какой системе будут сдавать выпускные, ибо учатся они добросовестно.
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