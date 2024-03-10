Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены

tsan tsan

То, что система ЕГЭ в её нынешнем виде не идеальна - факт неоспоримый. Но ... кто, где и когда видел идеальную систему вообще ? Я бы попросил противников ЕГЭ представить сдачу выпускных экзаменов из советской системы образования в нынешних реалиях - видеонаблюдение, запрет пользования телефонами во время экзамена ? Сколько человек сдаст экзамен и сколько родителей "схватит" сердечный приступ ? Дело не в системе экзаменов, а в мотивации детей учиться. Так было, так есть и так будет. ЕГЭ не помешало моим двум старшим внучкам поступить в не самые плохие вузы страны - МАРХИ и Финакадемию при Правительстве РФ "на бюджет" и учиться там на "отлично". И следующим тоже всё равно, по какой системе будут сдавать выпускные, ибо учатся они добросовестно.