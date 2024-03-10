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Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены

Около 63% россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят его отмены

Известия/Кристина Кормилицына Около 63 процентов россиян отрицательно относятся к ЕГЭ и хотят, чтобы экзамен отменили.

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Комментарии
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tsan tsan
То, что система ЕГЭ в её нынешнем виде не идеальна - факт неоспоримый. Но ... кто, где и когда видел идеальную систему вообще ?  Я бы попросил противников ЕГЭ представить  сдачу выпускных экзаменов из советской системы образования в нынешних реалиях - видеонаблюдение, запрет пользования телефонами во время экзамена ? Сколько человек сдаст экзамен и сколько родителей &quot;схватит&quot; сердечный приступ ? Дело не в системе экзаменов, а в мотивации детей учиться. Так было, так есть и так будет.  ЕГЭ не помешало  моим двум старшим внучкам поступить в не самые плохие вузы страны - МАРХИ и Финакадемию при Правительстве РФ  &quot;на бюджет&quot; и учиться там на &quot;отлично&quot;. И следующим тоже всё равно, по какой системе будут сдавать выпускные, ибо учатся они  добросовестно.
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