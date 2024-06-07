Томские предприятия укрепят свои позиции на рынке электротехники для реализации сетевых проектов в Сибири

В рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны документы, направленные на развитие сотрудничества между предприятиями Томской области и Группой компаний "Россети" в области производства электротехнического оборудования и технологий.
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