❗️ В Симеизе спасатели откачивают воду из подтопленных домов Из‑за непогоды в посёлке сложилась сложная обстановка.
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❗️ В Симеизе спасатели откачивают воду из подтопленных домов Из‑за непогоды в посёлке сложилась сложная обстановка.