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Орловская область способна разместить в ПВР свыше 2700 вынужденных переселенцев

Орловская область способна разместить в ПВР свыше 2700 вынужденных переселенцев

Региональное правительство уточнило перечень пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с территорий Украины, а также с территорий субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.

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