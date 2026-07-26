Орловская область способна разместить в ПВР свыше 2700 вынужденных переселенцев

Региональное правительство уточнило перечень пунктов временного размещения вынужденных переселенцев с территорий Украины, а также с территорий субъектов РФ, где введены максимальный и средний уровни реагирования.
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