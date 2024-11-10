«Пьянки начинаются с бесед о Путине» Лондон — центр веселья и роскоши. Почему россияне чувствуют себя там как дома?

Великобритания — страна, о которой сложилось самое большое количество стереотипов. Считается, что ее жители ведут себя лицемерно, обожают стоять в очередях, преклоняются перед королевской семьей и не представляют ни дня без пива.
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