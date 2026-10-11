В Воронеже заработал новый оператор сотовой связи «Всё для Победы»

Воронежская область вошла в число 30 пилотных регионов, присоединившихся к необычному проекту: «Народный фронт» запустил виртуального мобильного оператора «Всё для Победы».
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