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Газета Коммуна

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В Воронеже заработал новый оператор сотовой связи «Всё для Победы»

В Воронеже заработал новый оператор сотовой связи «Всё для Победы»

Воронежская область вошла в число 30 пилотных регионов, присоединившихся к необычному проекту: «Народный фронт» запустил виртуального мобильного оператора «Всё для Победы».

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