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Запад прекращает свое существование

Запад прекращает свое существование

«Я часто объясняю, что мы теряем цивилизацию. Риски исходят из многих источников. Среди них:  - растущий риск ядерной войны;  - растущее полицейское государство, в котором поведение, защищенное Конституцией, криминализируется, несмотря на Конституцию;  - единство вытесняется Вавилонской башней;  - разжигаемая расовая и гендерная ненависть, которая служит политике идентичности;  - почва, разрушенная глифосатом с последующим снижением пищевой ценности растений, мяса и молока животных, которых кормили ГМО-продуктами;  - коррупция в науке и образовании;  - отказ от накопленной культуры в литературе, искусстве, музыке, морали и поведении;  - радикальная политика по устранению предполагаемых угроз, таких как изменение климата, которые могут быть или не быть реальными;  - идеологически-принудительное преобразование общества, такое как Великая перезагрузка Всемирного экономического форума;  - намеренно созданные и выпущенные эпидемии с целью контроля над населением;  - превращение погоды в оружие.

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