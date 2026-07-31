Больше чем на 2 месяца закроют проезд по участкам улицы Куколкина

С 1 августа будет закрыто движение на участках улицы Куколкина из-за работ на инженерных сетях. Так, проехать будет нельзя: С 8:00 1 августа до 17:00 1 сентября от пересечения с Кольцовской до пересечения с улицей Революции 1905 года; С 8:00 1 августа до 17:00 30 сентября движение будет ограничено на нескольких участках.