Русская весна
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Русская весна

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Зеленский: Трамп встал на сторону России, я чувствую себя преданным (ВИДЕО)

Зеленский: Трамп встал на сторону России, я чувствую себя преданным (ВИДЕО)

Главарь Киевского режима Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя «преданным» после объявления Трампом договорённостей с Путиным об энергетическом перемирии и поставках дизельного топлива.

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