В Хмельницком задержали 58-летнего владельца школы EnglishTop Снигурова по подозрению в сексуальных домогательствах к школьницам В своё время он ходил по школах и рекламировал свою школу.
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В Хмельницком задержали 58-летнего владельца школы EnglishTop Снигурова по подозрению в сексуальных домогательствах к школьницам В своё время он ходил по школах и рекламировал свою школу.
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